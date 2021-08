Mer än fördubbling av coronafallen

Den ökning av coronafall som märkt i regionen har nu nått Sigtuna där antalet fall mer än fördubblats på en vecka.

Antalet coronafall i kommunen ökade på en vecka från 8 till 21 stycken, nästan en tredubblering. En ökning har skett på regionnivå som inte påverkat kommunen under två veckor men nu är ökningen ett faktum även här. Totalt under pandemin har 4673 bekräftade fall av covid-19 rapporterats in. Cirka 110 personer har avlidit.

I hela regionen var det 1750 bekräftade fall, en uppgång från 1258 veckan innan. Totalt under pandemin har 260 000 konstaterats smittade. En person i länet är i behov av intensivvård.

– Utvecklingen är bekymmersam. Den går åt fel håll. Vi har närmare

2 000 nya smittade den här veckan när vi nu går in i en period där stockholmarna kommer tillbaka till skola och jobb, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.