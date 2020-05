Mer än 30 avlidna i kommunen

Nu har 174 konstaterats smittade av covid-19 i kommunen enligt Smittskydd Stockholm: - Det viktigaste sättet att få ner antalet fall med covid-19 är att stockholmarna fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd, säger smittskyddsläkaren Per Follin.

Antalet smittade av covid-19 ökade från 155 till 174 stycken i kommunen den senaste veckan, det innebär en inbromsning av antalet smittade som tidigare ökat kraftigare enligt de siffror som Smittskydd Stockholm redovisar veckovis. 31 personer har dött av covid-19 i kommunen, vilket är fem fler än föregående vecka. Antalet avlidna per 10 000 invånare ökade i kommunen från 5,3 till 6,3.

– När man tittar på antalet avlidna måste det ställas i relation till folkmängd, antal fall, ålder, förekomst av underliggande sjukdomar och under hur lång tid smittspridningen pågått i kommunen eller stadsdelsområdet, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.

Per Follin uppmanar alla stockholmare att följa rekommendationer om två meters avstånd för att minska smittspridningen. Man ska också tänka på att inte samlas med fler än de man bor med i hushållet, undvika kollektivtrafik om man har möjlighet och fortsätta distansarbeta.

– Det allra viktigaste är att undvika att besöka äldre och andra riskgrupper som behöver vara beredda på att isolera sig ytterligare ett antal veckor framåt, säger Per Follin.