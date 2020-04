Mer än 150 är smittade av covid-19 i kommunen

Drygt 150 personer har konstaterats smittade med covid-19 i kommunen: - Det viktigaste sättet att få ner antalet fall med covid-19 är att stockholmarna fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd, säger smittskyddsläkare Per Follin.

Smittskydd Stockholm har sammanställt siffrorna för antalet döda och smittade av covid-19 på kommunnivå i Stockholm. Siffrorna ser annorlunda ut jämfört med tidigare, detta eftersom man räknar personer baserat på folkbokföringsadress. För Sigtuna kommuns del är det 155 smittade och 26 avlidna.

Förra veckans siffror visade på 133 smittade och en ökning jämfört föregående vecka på +20 personer. Nu är ökningen jämfört med senast+17 personer. Antalet fall per 10 000/invånare är 32 stycken och antalet avlidna per 10 000/invånare är 5,3 stycken.

– Det viktigaste sättet att få ner antalet fall med covid-19 är att stockholmarna fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd. Att inte samlas med fler än de som bor tillsammans i hushållet, undvika att åka i kollektivtrafiken och för de som har möjlighet fortsätta att distansarbeta. Det allra viktigaste är att undvika att besöka äldre och andra riskgrupper som behöver vara beredda på att isolera sig ytterligare ett antal veckor framåt, säger Per Follin, smittskyddsläkare.

Follin uppmanar till att man ska hålla tvåmeters avstånd för att kunna minska smittspridningen, något som gäller både inomhus och utomhus.

– Två meters avstånd är ofta längre än vad man tror, säger Per Follin.