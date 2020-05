Medborgarskapsceremonin ställs in

Nationaldagsfirandet i Sigtuna ställs in helt i och med att Hembygdsföreningen ställt in och Sigtuna kommun även ställt in medborgarskapsceremonin.

Nationaldagen kommer blir i år en öde plats i Sigtuna, Stora gatan som brukar vara full av liv kommer inte att ha något arrangemang över huvudtaget. Detta sedan Hembygdsföreningen på fredagen meddelat att de ställer in. Sedan tidigare har även Sigtuna kommun ställt in firandet i form av Medborgarskapsceremonin. De nya svenska medborgarna i kommunen kommer att firas 2021 istället, då är det invånare med medborgarskap från 2019 och 2020 som kommer att uppmärksammas.

– Det är tråkigt att behöva ta detta beslut, som i rådande läge var nödvändigt. Men vi vill göra det bästa av situationen och ser fram emot att kunna välkomna alla nya medborgare till vår ceremoni nästa år, säger Erik Langby, kommunfullmäktiges ordförande