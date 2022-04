Medborgarskapsceremonin är tillbaka

Efter coronapandemin med två år av inställd medborgarskapsceremoni på Stora torget är evenemanget nu tillbaka och 800 kommuninvånare har bjudits in.

På grund av coronapandemin ställdes medborgarskapsceremonin in på Stora Torget både 2020 och 2021. Men i år ska det bli av. 800 kommuninvånare som under 2021 blivit svenska medborgare har bjudits in. Dock kommer evenemanget att ske på Borgmästarängen istället. I samband med ceremonin har kommunfullmäktiges ordförande bland annat välkomnat de nya svenska medborgarna med ett brev.