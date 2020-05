Märstabo stal från gymmedlemmar

Två märstabor tecknade gymkort för att direkt bege sig till en av kedjans anläggningar för att stjäla medlemmars tillhörigheter från skåp.

Två märstabor tecknade ett gymkort på en riksomfattande gymkedja i Stockholm. De tecknade vid en av anläggningarna och kort därpå överlämnade ena märstabon kortet till en annan kvinnlig märstabo som begav sig till en helt annan anläggning några kilometer ifrån.

Väl där tog hon sig in i omklädningsrum och knipsade upp skåp med bultsax. Hon stal sedan id-handlingar, telefoner och andra värdesaker från gymmet. Med ett ID-kort fick hon ut 4000 kronor från en bank och gjorde diverse småköp under 200 kronor med kreditkort eftersom man kunde ”blippa” köpen. På väg från gymmet till tåget för att åka hem gick hon in i en exklusiv väskbutik och stal en väska.

De båda kunde gripas innan de åkte hem med tåget då polis snabbt pejlat en av de stulna telefonerna. I samband med gripandet låg allt stöldgods i väskan samt avtalet med gymkedjan. Kvinnan har i förhör och rättegång erkänt brotten. Hon anses vara den drivande bakom stölderna och döms till fängelse i sex månader för stöld, ringa narkotikabrott, bedrägeri, ringa bedrägeri och narkotikabrott, mannen döms till villkorlig dom.