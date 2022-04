Märstabo släpper låt på Spotify

Märstabon Emma Helgesson släpper sin första låt på Spotify: - Jag har alltid brunnit för musiken som varit en stor del i mitt liv, säger Emma till märsta.nu

Emma är en 27-åring som är född och uppvuxen i Märsta. Hon studerar till grundlärare med inriktning musik vid Stockholms universitet men har ett brinnande intresse för musik. Hon har nu släppt en låt på Spotify, Without me. Musikskapandet har legat på is under tiden hon haft småbarn men nu när barnen börjar bli äldre så kände hon att hon ville börja skapa igen. Hon använder programmet Bandlab.

– Jag skriver/skapar allt nu på amatör nivå och skulle behöva hjälp med att spela in på en mer professionell nivå. Min ambition är att få nå ut med min musik, skapa glädje, förmedla känsla och uttryck. Jag ser musiken som ett språk, för mig har musiken alltid funnits där och varit en förutsättning för att må bra i vardagen.