Märstabo häktad för grov våldtäkt mot barn

En man från Märsta har häktats för grov våldtäkt mot barn efter att ha gripits förra veckan.

Det var förra veckan som märstabon greps i Märsta under uppmärksammade former vid Sätunaområdet. Enligt häktningsbeslutet är mannen på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn under perioden 1 januari-4 maj 2022, samt att han haft barnpornografiska bilder. Mannen motsätter sig häktningsyrkandet och förnekar brott. Åtal ska väckas senast 20:e maj.