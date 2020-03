Märstaartist uttagen i talangprojekt

Artisten Marti från Märsta kommer att vara med i talangprojektet Nästa Nivå.

Nästa Nivå är ett talangprojekt som efter en urvalsprocess på 500 personer nu bara har fyra kvar, en av dessa är märstabon Ami Nshimirimana, Marti. Han och de tre andra skulle egentligen haft en coachingresa till Kapstaden men den flyttas istället till Åre.

Utöver att coachas kommer de att få spela in en låt och även uppträda på Lollapalooza i Stockholm i juni. Talangerna valdes ut av artisterna Dree Low, Fricky, Guleed och Jelassi. Just Marti valdes av Dree Low. Via YouTube och sociala medier kommer man att kunna följa Marti och de andras resa under våren från talanger till nästa nivå.