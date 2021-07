Markus uttagen till Riksläger

Markus Cornejo har tagits ut till Rikslägret senare i juli vilket ger en möjlighet att komma med i landslagstruppen för P15.

P15-landslagets ledning har tagit ut en trupp till Rikslägret på Bosön, ett 30-tal spelare från hela landet har tagits ut, några av dessa är målvakter, däribland Markus Cornejo från FC Arlanda.

– Jag känner mig ganska glad att allt inom fotbollen går bra just nu. Att få höra att jag blev kallad till rikslägret och att få göra min debut för Arlanda i divison 2 får mig att inse att mitt hårda jobb ger resultat. Detta gör att min dröm inom fotbollen närmar sig ännu mer och bara fortsätta att kämpa så kommer det fortfarande att gå bra för mig, säger Markus till märsta.nu

Sadlade om som tioåring

Markus har även tidigare varit på samlingar innan han togs ut till Rikslägret. Det var en rolig upplevelse enligt honom. Han började sin karriär i Rosersbergs IK som knatte och var anfallare i sina yngre dagar. Vid 9-årsåldern bytte han till FC Arlanda där han sedan sadlade om till målvakt. Efter långa träningspass med sin pappa älskade han att vara målvakt:

– Efter några år i Arlanda gick jag till AIK tillsammans med mina vänner och mina gamla tränare Hakim, Jason och Kristoffer som tränade AIK då. Vi vann serien och visade vad vi gick för. Efter två år med AIK spelade jag i Vasalund P05U, där vi spelade Kvalserie till Allsvenskan och det var en kul upplevelse. Sen i år så började alla vi i Arlanda igen och jag fick chansen att träna med A-laget, sen är vi där jag är nu. En lång resa som var värd för min utveckling, fortsätter Markus.

Skolan viktig

Det är dock inte bara fotboll i livet för Markus. Skolan är givetvis viktigt. Han börjar nian. Han är medveten om att det måste finnas en ”Plan B” om inte fotbollen bär honom hela vägen till proffslivet.

– Mina framtidsplaner inom fotbollen är att få spela i landslaget antingen för Chile eller Sverige. Men min dröm framförallt är att bli fotbollsproffs, men mitt högsta mål är att spela i en av dom högsta ligorna och vinna något stort. Bara fortsätta jobba hårt för inget är omöjligt.

Debuterade mot Stocksund

Tidigare denna säsong fick han även hoppa in i skarpt läge i Division 2 mot Stocksund. Efter en skada i en match fick Markus debutera. Laget låg under med 1-0 när Markus hoppade in, han svarade för en stabil insats och bröt några inlägg. FC Arlanda kvitterade i sista minuten och Markus var nöjd med debuten. P15-landslaget ska tas ut efter Rikslägret, återstår att se om han kommer med.