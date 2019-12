Många ringer SOS Alarm i onödan

Under nyårsnatten ökar antalet samtal till SOS Alarm: - Samtalen till 112 under nyårsnatten handlar mycket om bråk, bränder, olyckor och incidenter som orsakats av fyrverkerier, säger Sarah Hummerdahl, pressansvarig på SOS Alarm.

Många ringer larmnumret 112 i onödan under nyårsnatten. Förra året kom det in nästan 10 500 samtal till SOS Alarm mellan 18 på Nyårsafton och 06 på Nyårsdagen.

– Nyår innebär fest och glädje. Men vi på SOS Alarm ser även firandets baksidor som till stor del beror på ökat alkoholintag och ibland leder till våld och skador. Samtalen till 112 under nyårsnatten handlar mycket om bråk, bränder, olyckor och incidenter som orsakats av fyrverkerier, uppger Sarah Hummerdahl, pressansvarig på SOS Alarm.

En fjärdedel av samtalen ska ringas till andra nummer, som Polisen 114 14, eller Vårdguiden 1177. En hel del samtal är också omdömeslösa.

– Runt en fjärdedel av samtalen till handlar inte om nödsituationer. Man ska inte tveka att ringa SOS Alarm i en nödsituation och hellre ringa en gång för mycket om det händer något. Men det finns också samtal som överhuvudtaget inte bör ringas till 112. I några fall kan det handla om att man har tappat sin plånbok eller inte får tag i en taxi. De samtalen tar tid och resurser från människor i verklig nöd, berättar Hummerdahl.

Förra året kom det mellan nyårskvällen och nyårsdagens morgon in 1204 samtal från Stockholms län. En dubblering jämfört med en vanlig fredagskväll.