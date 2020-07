Många lediga tider för provtagning

Region Stockholm meddelar att det finns gott om lediga tider för provtagning av covid-19.

Under de senaste veckorna har Region Stockholm möjliggjort för att alla som vill ska kunna testa sig för covid-19. Bara på måndagen fanns det hela 40 000 lediga tider på protagningsplatser i regionen. Du bokar tid via appen Alltid öppet och 1177 vårdguiden. 68 00 tester har genomförts under perioden 15 juni-12 juli och totalt är 90 000 personer inbokade för ett test de närmaste veckorna. Det finns över 80 platser som du kan boka in dig på i hela regionen.