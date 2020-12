Många försöker lura in sig på flighter till England

Under november och december har många fall av brukande av falsk urkund inträffat på Arlanda.

Det rör sig om personer som försökt resa in till Storbritannien från länder utanför EU. Totalt har ett 20-tal personer gripits under november och december. Det hela tror hänga ihop med Brexit som inträffar vid nyår. Personerna har velat ta sig in i Storbritannien för att söka arbete, leva och bo där.

Personerna har efter gränskontrollen bytt kö till London eller Manchester för att ta sig ombord på plan som de också haft biljetter till. De har sedan uppvisat falska eller ogiltiga pass.

– Eftersom vi känner till det här tillvägagångssättet och nu inför brexit har vi varit extra uppmärksamma vid flighter till Storbritannien, säger Daniel Ivansson, gruppchef på lokalpolisområde Arlanda.

Det har öven konstaterats liknande fall på flöde av migranter som försöker ta sig in i Storbritannien innan Brexit.

-Till exempel har fler illegala passager skett över Engelska kanalen från Frankrike under året, säger Sofia Forsén analytiker på Gränspolisenheten i Region Stockholm.