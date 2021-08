Många arbetar fortfarande hemifrån

Sista semesterveckan var lugn för arbetsplatserna och det är fortfarande många som inte arbetar fysiskt på plats.

Googles data för rörelsemönster i kommunen visar att arbetsplatserna fortfarande ligger långt under det så kallade baslinjevärdet, som är det normala tillståndet före pandemin. Till och med torsdagen var det fortfarande fyra av tio som arbetade hemma istället för fysiskt på plats. Nu när semestern är över och allt fler börjar återgå till normalt läge väntas siffran successivt gå upp.

Även i kollektivtrafiken var det lugnare förra veckan, där är resandet via Märsta station 44 procent under det normala. Shopping och nöje börjar återhämta sig och är nio procent under det normala medan matbutiker och apotek är över det normala innan pandemin.