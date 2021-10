Mälardalståg utökar via Märsta

För den som reser till och från Uppsala-Stockholm via Märsta så kommer avgångar från Mälardalståg.

Linjen Uppsala-Stockholm med Mälardalståg kommer att få fler avgångar via Märsta. Mälardalståg klar de dagliga avgånarna mellan Uppsala-Stockholm via Märsta, Arlanda och Knivsta. I rusningstid på morgon och eftermiddag kommer Mälardalståg att stanna i Märsta, totalt är det sju avgångar på morgon och eftermiddag som stannar i Märsta. Totalt sett blir det fler avgångar till och från Stockholm/Uppsala via Märsta eftersom även andra tågbolag trafikerar sträckan, som SJ.