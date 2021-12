Mälardalståg trafikerar Märsta

Idag söndag är det dags för nya tidtabeller då Mälartågkommer in via Märsta.

Mälartåg kommer in på trafik via Märsta. märsta.nu har tidigare rapporterat om att SJ trafikerar Märsta med färre tåg mellan Uppsala-Stockholm. Mälartåg kommer dels trafikera via Arlanda men även Märsta. Ett flertal avgångar ska gå via Märsta. Tidtabellen börjar gälla från söndagen. Det rör sig även om tåg som går från Örebro till Uppsala via Märsta eller Arlanda.