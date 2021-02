Mäklaren: Därför fortsätter villapriserna uppåt

Sigtuna kommun har sett skenande priser på villamarknaden under pandemin: - Sigtuna verkar just nu vara mycket eftertraktat och personer som flyttar in till kommunen står för en historiskt sett stor andel av alla som kommer på våra visningar, säger Erik Wennberg, franchisetagare för Fastighetsbyrån i Sigtuna/Märsta.

märsta.nu rapporterade under lördagen om bostadspriserna som gått upp på villasidan med fem procent senaste kvartalet och cirka tio procent under pandemiåret.

– Vi märker att köparna som jobbat i stabila branscher som under pandemin gått starkare än förväntat, söker efter större boende och gärna en bit utanför storstaden.

Sigtuna verkar just nu vara mycket eftertraktat och personer som flyttar in till kommunen står för en historiskt sett stor andel av alla som kommer på våra visningar, säger Erik Wennberg på Fastighetsbyrån i Märsta/Sigtuna. När det gäller bostadsrätter är det alltså en nedgång, något som skiljer sig från grannkommunerna enligt Wennberg.

– Främsta orsak är enligt vår analys att de som normalt står för efterfrågan för mindre lägenheter, 1-3 rum och kök är unga personer eller pensionärer. De unga köparna som är anställda på flygplatsen eller på hotell och konferensanläggningar är förmodligen i stor utsträckning permitterade eller varslade, vilket har fått en stor grupp människor att bli oförmögna att förändra sin boendesituation. Samtidigt är pensionärerna mindre rörliga och många väljer att inte ge sig ut på visning på grund av de risker det medför för hälsan, uppger Wennberg.