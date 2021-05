Christian Cederferm och Anders Mattsson är tillbaka i Märsta med sitt krogkoncept Anders & Jag som etablerar i Magasinets lokaler.

Magasinet blir Anders & Jag. Bakom konceptet står Christian Cederferm och Anders Mattsson. De båda var engagerade under Magasinets tidiga era i Märsta centrum samt i Väsby. Anders & Jag finns i Väsby. Grunden till konceptet är en app.

– Vår koncern är i framkant digitalt och efter två år av utvecklingsarbete så är det i princip en normalitet för våra gäster att beställa genom sin egen telefon. För den medvetne restauranggästen är appen ett fantastiskt verktyg för att kunna överblicka sortimentet, allra mest när det handlar om förtydligande av allergener, säger Christian Cederferm.

Lunch med pizzabuffé

Dagens Lunch kommer finnas kvar men man lägger också in en pizzabuffé. Övrig tid kommer man servera en svensk tolkning av klassisk amerikansk streetfood med vegetariska och veganska alternativ. Man satsar även på livemusik under helgerna samt biljard och umgänge.

Tror på framtiden

Camilio Mourad som idag driver Magasinet kommer att vara kvar i den dagliga driften. Jennifer Lundström blir restaurangchef. Perry Högström som äger BudAB Holding går in som investerare i konceptet. Både Christian och Anders kommer att synas till i Märsta emellanåt när de hinner med eftersom de har verksamheter även i Gävle, Borlänge och Sandviken.

– Hela besöksnäringen har drabbats oerhört hårt av pandemin men nu ska vi ta oss vidare. Vi har kämpat för vår överlevnad. Vi bestämde vi oss för att det var dags att tänka om och fylla på med energi och arbeta lösningsorienterat. Med stöd av familj och vänner har vi omvänt all negativitet till fokus på framtiden. Våra underbara medarbetare har gett våra restauranger möjlighet att nå i princip fullkomlighet när det kommer till att driva restaurang under restriktioner, något som vi i styrelsen kommer att vara evigt tacksamma för, uppger Cederferm