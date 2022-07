Lugnare månad för polisen i juni

Juni blev lugnare än normalt för polisen i Sigtuna kommun.

SOS Alarm fick ta emot 416 samtal om polisärenden under juni, det låter mycket men är faktiskt under det normala. Det historiska snittet för juni i kommunen är 470 samtal. Dock är Sigtuna den kommun i länet där SOS Alarm får in flest samtal om i relation till befolkningen. Sigtuna har 82,7 samtal per 10 000 invånare vilket är lite högre antal än Södertälje på 81. Väsby ligger på 66,7, Upplands-Bro på 65,6 och Sollentuna 59,1.