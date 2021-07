Lugnare än vanligt för polisen i juni

Juni månad var lugnare än vanligt för Polisen, detta enligt siffror från SOS Alarm.

Polisen fick under juni in 356 112-samtal gällande Sigtuna kommun det är under snittet för juni historiskt sett enligt SOS Alarm. Juni är normalt sett en månad som polisen får in mycket samtal och i snitt är det 481 samtal om akuta polisärenden sedan 2016. Februari är den månad som oftast varit den lugnaste månaden. Juni har förvisso varit den månad i år med flest samtal om akuta polisärenden, men än dock långt under snittet. Mars är tvåa med 324 samtal.

En sommardag kan det röra sig om 50 samtal till SOS Alarm från Sigtuna kommun, sju av dessa rör polis, nio vård, en räddning och en samverkan.

För trafikolyckor i kommunen var det en normal månad med nio larm. Sigtuna har ett historiskt snitt på 11,6 trafikolyckor i juni. I år har januari varit den intensivaste för trafikolyckor med 19 larmsamtal.