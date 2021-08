LO ger kommunen tummen upp

Sigtuna kommun är en av länets bästa arbetsgivare enligt en LO-rapport: - Resultatet är naturligtvis väldigt glädjande och ett bevis på att det hårda arbete som utförs av såväl kommunens duktiga tjänstemän som av kommunledningen, säger Olov Holst (Kommunstyrelsens ordförande).

Fackförbundet LO i Stockholmsdistriktet har tagit fram en rapport om anställnings- och arbetsvillkoren i länets alla kommuner. Man har undersökt parametrar inom anställningsvillkor, lön, personaltäthet, ledarskap och sjukfrånvaro. När dessa vägts samman visar det sig att Sigtuna är på fjärde plats i länet efter Nynäshamn, Sollentuna och Södertälje. Sigtuna är bästa kommun enligt kategorin personaltäthet kring antal omsorgspersonal per plats, antal inskrivna barn per årsarbetare inom förskolan i kommunal regi samt antal elever per lärare i grundskolan åk 1-9 i kommunal regi.

– Sigtuna kommun har de senaste åren arbetat systematiskt och målinriktat med ett utvecklande ledarskap, hållbar arbetshälsa, lönebildning och en återkommande uppföljning av hur medarbetarna ser på Sigtuna kommun som arbetsgivare. För oss är det viktigt att våra medarbetare känner en stolthet att arbeta här, berättar Joakim Råberg, HR-chef.