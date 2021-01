Liten nedgång i antalet smittade

Antalet smittade i kommunen minskar återigen men är kvar på en hög nivå.

82 bekräftade fall av covid-19 konstaterades i kommunen under vecka 3. Totalt under pandemin har nu 2152 personer smittats i kommunen. Kommunens siffror är nu på samma nivå som under vecka 45. Det är nu fjärde veckan i rad som fallen minskar i kommunen.

På regionnivå är det 3551 fall och 23 avlidna för vecka 3. Fallen minskar kraftigt i Stockholm och är nu på nivå med vecka 44. Totalt i regionen har 3643 personer avlidit.

– Även om vi ser en fortsatt nedgång av sjukvårdsbehovet är det viktigt att vi, var och en, fortsätter att hålla avstånd, stannar hemma och beställer hemtest vid symtom, fortsätter att arbeta hemifrån och minskar sociala kontakter så långt som möjligt. Internationella erfarenheter visar att flera veckors nedgång kan följas av förnyad uppgång av sjukvårdsbehovet. En ny ökning av sjukvårdsbehovet vill vi undvika till varje pris, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.