Liten minskning av antalet fall i kommunen

31 nya covid-19-fall rapporterades in i kommunen under den gångna veckan.

Coronafallen minskade en aning i kommunen men var på samma nivå vecka 40 som vecka 39. Sigtuna kommun hade sett till befolkningen 6 nya fall per 100 000 invånare. Totalt under pandemin har 4940 kommuninvånare provtagits med viruset vilket är nästan tio procent av befolkningen. Den enskilt värsta veckan under pandemin var vecka 13 i år med 252 fall. I länets samtliga 26 kommuner var det 1297 fall, varav tre vårdas på intensiven. Ytterligare två har rapporterats avlidna. Totalt har 4433 kommuninvånare avlidit med covid-19.