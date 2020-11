Lidl öppnade i Sigtuna

Lidl öppnade upp sin butik i Sigtuna under torsdagen: - Att öppna vår 200:e butik i Sveriges mest hållbara stadsdel känns nästan för bra för att vara sant, säger Jonas Strömvall, fastighetschef på Lidl Sverige

Lidls 200:e butik i landet öppnade i Sigtuna stadsängar på torsdagen. Det blir 1300 kvadrateter säljyta i en fastighet sommar certifierad enligt internationella miljöklassificieringssystemet BREEAM. Lidl har under sitt tak också med WE Träning & Hälsa samt Olssons kött.

– Vi är otroligt stolta över att få öppna i Sigtuna Stadsängar. Det känns dessutom extra roligt att vi tillsammans med Olsson’s och WE Träning & Hälsa kommer vi kunna erbjuda Sigtunaborna en helhetsupplevelse, säger Jonas Strömvall, fastighetschef på Lidl Sverige.

Många sigtunabor har önskat, väntat och längtat efter butik. I medborgardialogen som föregick bygget av Sigtuna stadsängar utryckte man önskemål om en livsmedelsbutik. I samband med invigningen medverkade även Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

– En efterlängtad invigning. I den medborgardialog som förgick planeringen av Sigtuna stadsängar deltog över 5 000 personer. Högst upp av alla önskemål hamnade en ny livsmedelsbutik. Nu är den invigd. Väldigt roligt! Grattis Lidl och välkomna till Sigtuna stad och Sigtuna stadsängar, kommenterar Holst på Facebook.