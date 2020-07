Lång väntetid för körkort

Att ta körkort i år är bara att glömma, väntetiden för en uppkörning är drygt ett halvår.

Det finns inga lediga uppkörningstider för den som vill ta körkort i år rapporterar Mitt i Stockholm. Vissa förarprovskontor har dock lagt in extra tider för teoriprov på kvällar och helger och det kan även komma in tider för uppkörning. Man kan också vara på hugget för återbudstider som bokas via webben. Det går även att bege sig till en annan del av landet för uppkörning. Anledningen är att coronapandemin bidragit till att Trafikverkets förarprovskontor kraftigt minskat antalet uppkörningstider i våras.

För kommuninvånare är det förarprovskontor i Sollentuna, Vallntuna och Järfälla som är geografiskt närmast om man inte beger sig till Uppsala län.