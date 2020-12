Lång väntan om besked för man som vill hoppa av kriminalitet

En man som ville hoppa av det kriminella livet fick vänta över en månad för att få hjälp av kommunen.

SVT Stockholm rapporterar att en man klev in på kommunhuset kort efter att någon kastat in en brandbomb och bett om att få hjälp att hoppa av det kriminella livet. Men Sigtuna kommun hade ingen sådan verksamhet. Istället ände han sig via en kompis till avhopparverksamhet som utredde honom och bedömde att han var seriös. Nu väntar han på att Sigtuna kommun ska göra färdigt en utredning och ta beslut om de ska betala för programmet eller inte.

Mannen själv säger till SVT att livet nu är stressigt både för honom och hans familj då de hela tiden tänker på honom och om han ska överleva, om han skaffa hjälp. Före jul skulle han få besked av socialsekreteraren, men denne har gått på julledighet och under tiden får han fortsätta hålla sig gömd.

Annika Gustafsson som arbetar som chef på enheten för missbruk och våld i nära relationer säger till SVT att man normalt arbetar snabbare än i det här fallet.

– Ja, jag är förvånad att det tagit så här lång tid, men å andra sidan måste vi också göra ordentliga utredningar innan vi fattar beslut i sådana här fall och då kan det ibland dra ut på tiden. Men då brukar vi också förmedla det till personerna, uppger hon för SVT.

Ett positivt besked skulle betyda mycket för mannen, men i dagsläget vet han inte om kommunen ska betala eller inte.

– Om jag får ja nu, så vet jag att jag är på rätt väg och får hjälp med att börja plugga, skaffa jobb, kanske bli försäljare och börja fundera på att skaffa barn och fixa en framtid för mig själv och familjen. Inte fortsätta leva på svarta pengar, vara stressad och titta mig över axeln hela tiden, som kriminell man vet aldrig hur länge man överlever, säger mannen enligt SVT Stockholm.