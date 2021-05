Landningarna på Arlanda fördubblade

Landningarna på Arlanda mer än fördubblades i april jämfört med för ett år sedan.

Flyget som störtdök i samband med att coronapandemin bröt ut för 14 månader sedan är på väg mot en återhämtning, om än en långsam sådan. märsta.nu har de senaste veckorna rapporterat om att allt fler startar igång med charter samt att flygbolag sätter in linjer till och från Arlanda.

Transportstyrelsens siffror för antalet landningar på Arlanda visar att det var 2123 landningar under april, mer än en fördubbling jämfört med förra året då det var 931 landningar i april. Under normala omständigheter är det hela 11 000 landningar på Arlanda. Under hela pandemin har det landat 37 700 plan på länets båda flygplatser, Arlanda och Bromma. Det är cirka 140 000 färre än ett normalår utan pandemin om trenden hade hållit i sig. Flygets klimatpåverkan ska ha minskat med drygt 80 procent.