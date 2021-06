Lägsta nivån spå tio månader

Antalet covid-19 fall i kommunen var endast sju stycken den gångna veckan vilket är det lägsta antalet på nästan tio månader.

Inte sedan vecka 39 har det varit så få coronafall i kommunen som det är nu. Den föregående veckan, 24, var det endast sju fall i kommunen. Det är också en kraftig nedgång jämfört med vecka 23 då det var 33 fall. Antalet fall i kommunen minskar för nionde veckan i rad. Under pandemin har nu 4606 kommuninvånare konstaterats smittade med covid-19. Antalet som avlidit är cirka 110 personer varav 2 av 3 haft antingen hemtjänst eller bott på särskilt boende.

I hela regionen var det endast 431 fall, vilket är det lägsta antalet sedan vecka 37 förra året. Inga avlidna rapporterades in under vecka 24 i Stockholm. Totalt under pandemin har 4354 stockholmare avlidit med covid-19.