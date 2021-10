Läget är allvarligt och vi ser problemen

Vartannat år sammanställer polisen en lista över utsatta områden. Det handlar om områden som präglas av låg socioekonomisk status och där kriminella påverkar lokalsamhället.

Listan delas upp i tre kategorier; utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. I år har Valsta utsetts till riskområde, dvs. den näst högsta kategorin. Det kommer knappast som en överraskning för någon, allra minst för kommunledningen. Snarare borde det skett tidigare och egentligen borde Valsta utsetts som ett särskilt utsatt område. Så allvarligt är läget.

Redan i opposition drev Moderaterna trygghetsfrågorna hårt. Motståndet från den socialdemokratiskt ledda kommunledningen var kompakt och vi möttes av strutsbeteende. Vi anklagades för svartmålning och att stigmatisera vissa kommundelar när vi pekade på de växande problemen. (S) anordnade istället ett stort seminarium med syftet att bevisa att kommuninvånarna var mer oroliga för trafiken än för en påhittat växande kriminalitet. När sanningen inte längre gick att dölja, blev Socialdemokraternas lösning att för en miljon kronor per år hyra in Kriminellas revansch i samhället (KRIS) för att patrullera i Valsta centrum.

I teamet från KRIS ingick personer som bevisligen fortfarande var aktivt kriminella. Kriminella skulle alltså hyras in för att komma till rätta med kriminaliteten. Som tur var stoppades tilltaget av tjänstemän som vägrade genomföra galenskaperna innan de hann sättas i verket.

När Moderaterna tog över styret 2017, var en av de allra första åtgärderna att sätta in stora resurser för att trycka tillbaka den kriminalitet som (S) genom sin passivitet tillåtit bita sig fast på flera ställen. Sedan maktskiftet satsar vi drygt 25 miljoner kronor per år på trygghetsskapande åtgärder. Listan på insatser är lång, men jag vill lyfta några av de viktigaste.

I brist på polisstation har vi öppnat ett Trygghetscenter, vi har utökat samarbetet med polisen, upprättat ordningsvaktsområden där ordningsvakterna gör det jobb polisen egentligen borde göra, fältarbetarna har utökats och är en stor positiv kraft i det förebyggande arbetet. Vi har tagit fram strategi för ökad kamerabevakning, ökat insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck, organiserat och utökat samarbetet med näringslivet och fastighetsägare för att förhindra att kriminella etablerar sig i fastigheter i kommunen, vi finansierar arbetet Valsta utveckling gör för att skapa aktiviteter för invånarna.

All ny stadsplanering ska utgå från trygghetsperspektivet, belysningen förbättras och skrymmande buskage tas bort, gångtunnlar renoveras. Projektet Valsta 2030 som i grunden kommer öka tryggheten och attraktiviteten i Valsta pågår och innehåller flera olika delar som sträcker sig över flera år framöver. Som sagt, listan är lång och det här är bara delar av det arbete vi gör.

Trots detta har Marie Axelsson (S) mage att i mästrande ton hävda att den moderatledda kommunledningen inte gör något för att öka tryggheten. Det är inte bara magstarkt med tanke på Axelssons och Socialdemokraternas historik när det gäller trygghetsarbetet i kommunen, det är ett helt ogenerat försök till historieförfalskning. Man försöker, utan att skämmas, lura väljarna att tro att det är (S) som står för det verkliga trygghetstänket i kommunen. Smaklöst!

Tryggheten för kommuninvånarna är och kommer alltid vara högsta prioritet för mig och Moderaterna. Till skillnad från Socialdemokraterna håller vi våra löften, levererar resultat och gör allt vi kan för att motarbeta den kriminalitet som tilläts bita sig fast i kommunen under Axelssons och Socialdemokraternas tid vid makten.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Fotnot: Socialdemokraterna har fått möjlighet att inkomma med replik