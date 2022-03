Fettisdagen är i gång

Fettisdagen är i full gång runt om i kommunen och det laddas i butiker och caféer.

märsta.nu fick under förmiddagen ta del av förberedelserna på COOP i Märsta där man redan innan klockan 12 bakat tusentals semlor, man hoppas slå förra årets säljrekord när det gäller semlor. 4500 semlor var bakade när märsta.nu tittade in i bageriet. Fettisdagen är en stor dag i Sigtuna kommun då många butiker och caféer håller hög semmelklass. märsta.nu har tidigare år gjort semmeltest, i år blir det inte av under Fettisdagen. Men kanske kan vi inspirera er att testa de lokala butikerna och caféernas semlor och tycka till i Omröstningen för Bästa semlan!