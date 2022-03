Ladan går vidare Robert Ladan lämnar Skånela IF och beger sig till Aranäs.

Robert Ladan tackar för sig i Skånelatröjan, på torsdagen blev det officiellt med att han kritat på ett avtal med Aranäs i Handbollsligan. Robert har under sin tid i Märsta visat prov på snabba kontringar och många mål, så sent som Torslanda svarade han för nio mål. Aranäs är hemmahörande i Kungsbacka.

– Vi vill från Skånelas sida rikta ett stort tack till Robert för de sex säsonger han varit hos oss där han har gjort många mål varje säsong och tillfört mycket i övrigt till vårt spel och till vårt lagbygge, skriver Skånela IF i ett pressmeddelande.