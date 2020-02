Ladan åttamålsskytt mot Hammarby

Skånela låg under med flera mål stora delar av matchen mot Hammarby men vände och vann på slutet.

Stämningen i Vikingahallen var magisk de sista fem minuterna när Skånela kom ikapp och sedermera gick förbi Hammarby. Hammarby ledde matchen med 3-4 bollar nästan konstant från start. I paus var det 13-9 till gästerna. Men tränare Jimmy Karlsson var inte missnöjd med spelet, han konstaterade bara att man skapar chanser och missade:

– Vi var lite statiska, fick inget flyt, vi gör deras målvakt bra men vi står bra bakåt tycker jag.

Viktiga räddningar av Forsberg

En stund in i andra byter man in Jesper Forsberg i målet, han får till några viktiga räddningar och Skånela kan i och med det gå ikapp. På slutet när det är 26-25 till Hammarby så räddar han så att Skånela kan kvittera till lika, därefter gör han en ny räddning i Hammarbys anfall och direkt efter det skickar Robert Ladan in 27-26. Efter tredje raka räddningen Forsbergs sida så kan Erik Östling sätta 28-26 på en målvaktsretur. Slutresultatet skrevs till 29-26.

Snabba omställningar

Segerreceptet var enligt Karlsson att jobba vidare på andra halvleken och att göra det bättre, få hål på målvakten. När Hammarby dessutom spelar 7-6 fick man ställa om snabbt.

– Det var en tuff match, fair play, Bajen kämpar men det var ärliga tag. Mycket ställningskrig då vi känner varandra bra, de kanske inte orkade hela vägen i andra när vi gick runt på många spelare.

Målen

Ladan 8, Lindberg 6, Östling 5, Ganibegovic 3, Pewik 2, Näslund 2, Sjölin 1, Frank 1, Bengtsson