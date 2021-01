Kvalspelet ställs in

Redan nu står det klart att Wings inte kan åka ur Hockeyettan, detta sedan Svenska ishockeyförbundet ställt in kval till serien.

Kvalet till Division 1 ställs in, det innebär att Wings oavsett prestation i fortsättningsserien är klara för spel även säsongen 21/22. De tre ligorna SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan får fortsätta som planerat eftersom det räknas som yrkesmässig idrott och kan bedrivas under coronapandemin trots restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

– Covid-19-pandemin har en enorm påverkan på hockeysäsongen framför allt för våra barn och ungdomar. Självklart arbetar vi för och hoppas att matchspel kan återupptas senare under säsongen, något som givetvis är helt beroende på smittläget. Tillsammans med Tävlingsutskottet, där ishockeyns regioner och distrikt finns representerade, planerar vi för alternativa former av matchspel, när och om läget så tillåter, säger Olof Östblom, Tävlingschef på Svenska