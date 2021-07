Krogrestriktioner mildras idag

Idag 1 juli får krogarna efter över ett år med restriktioner ha öppet längre och begränsningen på antalet personer i sällskap utomhus slopas.

Kroglivet i kommunen och resten av Sverige har drabbats hårt av restriktioner under pandemin. De har ålagts att sluta servera alkohol efter 20.00, man får bara ta in ett visst antal personer, man får bara sitta 4 i sällskap, i vissa fall bara en enda person per bord med mera. Men från och med 1:a juli tas begränsningen på storleken i sällskapet utomhus bort. Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till åtta personer. Sällskapen ska fortfarande sitta ner och kunna hålla avstånd både inne och ute.