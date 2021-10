Kraftig ökning av antalet smittade

Sigtuna kommun hade kraftig ökning av coronafallen under vecka 42.

Det var mer än en dubblering av antalet fall av covid-19 i kommunen vecka 42. Från kring 30 till 79 stycken vilket orden kraftigaste ökningen per 10 000 invånare i hela länet. Sigtuna hade 16 nya fall per 10 000 invånare, även i jämförelse med resten av landet är det en hög nivå. Salem är tvåa i länet med 11 nya fall per 10 000 invånare. I Mörbylånga var smittspridningen värst med 43 nya fall per 10 000 invånare.

I Region Stockholm var det också en ökning av antalet fall från 1138 till närmare 1500. En person fick intensivvård förra veckan och ytterligare sju rapporterades avlidna.