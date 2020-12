Kraftig minskning av antalet fall

Antalet fall av covid-19 minskade kraftigt i kommunen den gångna veckan.

Under två veckor, 50 och 51, konstaterades över 400 fall i kommunen av covid-19. Folkhälsomyndighetens siffror för vecka 52 visar på en kraftig minskning, 145 fall rapporterades in. Sjukdomsfallen per 10 000 invånare är nu nere i 30 stycken. Totalt under pandemin har nästan 1800 personer smittats och omkring 65 personer avlidit.

Minskningen märks också i grannkommunerna Upplands-Bro med 93 fall, Väsby 171 fall och Vallentuna med 106. I hela Region Stockholm minskade antalet fall med drygt en tredjedel, från strax nästan 10 500 till cirka 7400 fall under vecka 52. Antalet avlidna i hela regionen var 8 personer. 43 personer är i behov av intensivvård, totalt under pandemin har 1339 personer varit i behov av intensivvård i Stockholm.