Kossor på vift utanför Arlanda

Under förmiddagen har det varit kossor ute på väg 273 vid Trosta.

Kossor kom ut på väg 273 mellan Lindskrog och Trosta under förmiddagen. Det tog ungefär en timme att samla in alla djur och vid 10.30-tiden var det fritt fram igen enligt Trafikverket. Trafiken påverkades inte så mycket av händelsen under den dryga timmen som kossorna var ute på vift.