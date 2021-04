Konkurserna ökar med 57 procent

Sigtuna var inte värre drabbat än vanligt av konkurser under mars men sett över det första kvartalet har konkurserna ökat med 57 procent.

Konkurserna i Sigtuna var två stycken under mars, vilket var en färre än samma period förra året. En ökning av konkurser märktes under de två första månaderna i år. Totalt i länet var det 183 konkurser under mars, att jämföra med 217 stycken under förra året i mars. Make Up store var en av bolagen som gick omkull, de omsatte i sina två bolag tillsammans 75 miljoner kronor. På tre månader har konkurserna i Sigtuna kommun ökat med 57 procent, från sju till elva bolag.