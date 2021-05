Konkurserna fortsätter öka

Tretton företag i kommunen har gått i konkurs i år, vilket är en ökning med 63 procent.

Konkurserna i kommunen fortsätter öka, mellan januari-april begärdes 13 företag i konkurs, det är fem fler än samma period förra året. På länsnivå har konkurserna minskat kraftigt under årets fyra första månader. 694 företag har berörts av en konkurs i år, att jämföra med 906 förra året.

Som märsta.nu kunde rapportera under måndagen så har det startats upp företag också och Sigtuna har fått 24 företag inom e-handel.

– En annan intressant effekt är att det inom flera branscher börjar startas fler och nya företag. Dels beror det på att kravet på aktiekapital halverades under förra året och dels upplever exempelvis små byggföretag en uppgång i efterfrågan just nu. Vidare så ser vi också att de verksamheter som har drabbats hårdast såsom besöksnäringen har dragit ner sina kostnader och väntar in att samhället ska öppna upp igen, uppger Richard Damberg, ekonom på UC.