Kommuner får rätt om tiggeriförbud

Kommuner får införa tiggeriförbud enligt Lidingö, Täby och Danderyds modeller som inte anses strida mot lagen.

Täby, Danderyd och Lidingö har samtliga infört tiggeriförbud och det står klart att inget av dem strider mot lagen. Sigtuna kommun har undersökt möjligheterna men det finns ingen politisk enighet om att gå vidare med frågan.

Kommunerna hade i sina lokala ordningsföreskrifter lagt in regler om att man inte får på ett passivt sätt försöka samla in pengar, exemplevis genom att sitta utanför butiker, skriver SVT Stockholm. I Danderyd och Täby omfattar det också att aktivt samla in pengar, pantbara flaskor och annat som som är återvinningsbart.