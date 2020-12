Kommuner enas för att minska smittan

Kommunerna i länet går ihop och samordnar insatserna den närmaste månaden för att minska smittspridning av covid-19.

Länsstyrelsen meddelar att kommuner och myndigheter i Stockholms län antagit en gemensam inriktning för åtgärder som gäller till och med 24/1.

– Syftet är att vi ska agera så samordnat som möjligt kring stängning av verksamheter för att det ska bli enklare för alla som vistas här att följa restriktionerna. På så sätt hoppas vi på ett kraftfullt sätt kunna bidra till att minska smittspridningen i länet och därmed minska belastningen på sjukvården som har det mycket ansträngt nu, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

En av åtgärderna är att stänga all kommunal verksamhet som inte är nödvändig, vilket innebär bibliotek, hallar, idrottsanläggningar, simhallar, museer med mera. märsta.nu har tidigare rapporterat om att idrottande barn och unga drabbas av beslutet:

– Vi förstår att många blir besvikna. Det finns självfallet många negativa konsekvenser av en åtgärd som denna men att bromsa smittspridningen är just nu överordnat annat. Vi hoppas att alla fortsätter att röra på sig utomhus under de kommande fyra veckorna. Det går att göra på många sätt. Det är inte bara den organiserade idrottens uppgift att sätta barn i rörelse, vi vuxna får på andra sätt ta vårt ansvar och se till så att barnen kan röra på sig under en period, säger Sven-Erik Österberg.