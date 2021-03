Kommunens restauranger värst drabbade

Kommunens krogar och restauranger har tappat nästan hälften av sin omsättning under coronapandemin: - I Sigtuna har restaurangförsäljningen gått ner med 51 procent, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Statistiska Centralbyrån, SCB, skriver i ett pressmeddelande att försäljningen på krogar minskat kraftigt under 2020. Men i just Sigtuna är det värst drabbat i jämförelse med andra kommuner. I ingen annan kommun har krogar tappat så mycket som i Sigtuna. 51 procent har försäljningen minskat under 2020.

Den totala försäljningen 2020 bland samtliga restauranger uppgick till 826,9 miljoner kronor, en minskning med hela 865,9 miljoner jämfört med 2019.

Perioden januari mars var nedgången cirka 70 miljoner, men under april-juni sjönk den sammanlagda försäljningen från cirka 450 miljoner till strax över 100 miljoner. Sista halvåret var den sammanlagda försäljningen cirka 400 miljoner kronor, normalt sett ska det ligga på över 800 miljoner.

– I hela Stockholms län har restaurangers försäljning minskat med minst en procent i 18 av 26 kommuner jämfört med året före. Den största ökningen står restauranger i Österåkers kommun för, 12 procent, medan försäljningen i Sigtuna kommun minskade mest, −51 procent, säger Daniel Lennartsson.

I hela landet var minskningen 20 procent. Strömstad och Arjeplog är kommuner som ligger på liknande försäljningsminskningar som Sigtuna kommun procentuellt sett.