Knapp övning av covidfallen i kommunen

Antalet coronafall i kommunen ökar med ett fall mellan vecka 28 och 29 enligt FHM.

Sigtuna kommun har inte haft fler än tio coronafall på en och samma vecka under sex veckor. Vecka 29 var det sju fall, en ökning med ett fall jämfört med vecka 28. Sedan vecka 24 har fallen legat mellan 6-10 per vecka. Totalt under pandemin har 4644 kommuninvånare testats positivt med covid-19.

Grannkommunen Väsby visar en kraftig ökning för vecka 29, från 2 fall vecka 28 till 14. Sigtuna har en av de lägsta andelarna coronasmittade i hela länet just nu med bara ett fall per 100 000 invånare och är ljusgrönt på FHM:s karta över kommuner med hög andel corona bland befolkningen.

Som märsta.nu tidigare rapporterat har antalet fall ökat i hela Regionen, 1012 positiva fall bland länsborna innebär 42/100 000 invånare. Inga ytterligare avlidna rapporterades in för vecka 29 och ingen vårdas heller på intensiven. Totalt under pandemin har 4364 stockholmare mist livet, av dessa är 111 från Sigtuna kommun (tom. 23 juli).