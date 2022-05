Klubbat: Laddstolpar avgiftsbeläggs 1 juni

Nu har även kommunfullmäktige klubbat beslut om att avgiftsbelägga laddstolpar.

märsta.nu kunde tidigare i år avslöja att kommuninvånare och andra som besökt Sigtuna kommun kunnat ladda sina elbilar gratis i flera års tid till en kostnad på över en kvarts miljon kronor för kommunkassan. Sigtuna kommun initierade skyndsamt utredning om att avgiftsbelägga om implementera en lösning för att betalningssystem.

Ärendet gick upp i Kommunstyrelsen för några veckor sedan och under torsdagen röstade fullmäktige ”ja” till saken. Därmed finns det inga hinder i vägen för att införa avgift från 1 juni.

– Fler elfordon är inte bara positivt ur ett klimat och energiperspektiv. De bidrar också till tystare, trevligare, och hälsosammare städer. Med den här utbyggnaden möjliggör vi också för fler invånare att ladda sina bilar. Klimatsmart tycker jag, säger Gill Brodin (C), ordförande i Agenda 2030-utskottet och vice ordförande Bygg och Miljönämnden.

Sigtuna kommun kommer att sätta upp fler laddstolpar än de som finns på större parkeringsplatser som förvaltas av kommunen. Bara under 2022 blir det 20-30 nya laddpunkter. Kommunens fordonsflotta kommer i första hand att använda dessa, men under kvällar och helger finns de tillhands för kommuninvånare. Avgiften blir 4 kronor per kWh dygnet runt. Betalning ska ske via swhish eller app.