Ett KLM-plan till Arlanda bombhotades innan avfärd från Amsterdam under onsdagen.

Under onsdagen bombhotades ett KLM-plan som skulle flyga från Amsterdam Schiphol till Arlanda. Passagerarna hade redan gått ombord rapporterar Aviation24 och fick evakueras samtidigt som delar av en terminal på flygplatsen fick spärras av. Polis kunde senare under onsdagskvällen gripa en man i Haarlem utanför Amsterdam. Två flighter ställdes in från KLM:s sida då planet fick tas in för service. Planet var av typen Boeing 737-700.