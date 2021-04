Klart: Mimers källa blir mötesplats

Det är nu klart att Mimers källa som tidigare var bland annat bibliotek blir en mötesplats för valstaborna: - Nu gör vi om och gör rätt och i och med bredden på utbud hoppas vi fylla lokalerna och Valsta centrum med besökare, säger Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Omdaningen av Valsta bibliotek till en mötesplats orsakade protester från oppositionen. Men nu är det klubbat och klart. Mimers källa ska bli en mötesplats för valstabor enligt ett pressmeddelande:

– Nu gör vi om och gör rätt och i och med bredden på utbud hoppas vi fylla lokalerna och Valsta centrum med besökare. Ingen tidigare kommunledning har investerat, eller planerat att investera, så mycket i Valsta som vi nu gör. Att anpassa gamla biblioteket till dagens behov är en viktig pusselbit för ett tryggare Valsta, säger Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Invigs till hösten

Invigningen hoppas man kunna genomföra i början av hösten i år, invånarna ska erbjudas läsfrämjande aktiviteter. Det ska exempelvis finnas sagorum för barn och möjlighet till författarbesök. Vidare skaman erbjuda sökajobb-hjälp, cv-kurs samt annan rådgivning. Utställningar, scenframträdanden, filmvisning och föreningsaktiviteter ska också få plats.

Mängder av aktiviteter

Med invånarnas hjälp ska man också fylla på vad som kan erbjudas. Bakgrunden till vad man nu lagt in är en undersökning som genomförts i Valsta där det utryckts önskemål kring en demokratisk mötesplats med kulturella, sociala och pedagogiska inslag för både barn och unga och äldre.

– Det är viktigt att invånarna är delaktiga även i det här skedet, så under våren kommer vi på olika vis att bjuda in till dialog. Vi kommer också att bjuda in invånarna att vara med i processen kring vad den nya mötesplatsen ska heta. Det här ska bli en mötesplats som bygger på samverkan mellan invånare och olika samhällsfunktioner, allt från invånarservice till upplevelser och lärande, säger Ann Blomqvist, kultur- och ungdomschef.