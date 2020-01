Klart: Inget Sigtunaränn i år

Sigtunarännet ställs in, det meddelar arrangören via Facebook.

Sent på torsdagskvällen meddelade Sigtunarännet att årets arrangemang ställs in. Detta på grund av det milda vädret och för att prognosen de kommande dygnen ser fortsatt mild ut vilket medför att det inte kan bildas någon is på Sigtunafjärden. Alla som registrerat sig på årets ränn kan delta nästa år gratis enligt meddelandet.