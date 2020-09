Klar seger för Arlanda på regnigt Midgårdsvallen

FC Arlanda vann med 5-1 mot Vallentuna på lördagen.

Arlanda är på vinnarspåret i gen efter 5-1 mot Vallentuna. Dock var det tajtare än vad resultatet visar. Arlanda tog ledningen med 1-0 genom Pierre Yaghleji, Vallentuna kvitterade kort därpå men Fahad Hassan var sist på bollen i samband med en hörna och kunde göra 2-1 kort före paus. Tidigt i andra kom även 3-1 via Valentin Karademir. Därefter var den en kamp i hällregnet på Midgårdsvallen. Vallentuna hade ett par målchanser, dock var Milo Hanna i målet säker och räddade några skott samt var alert och tog hand om bollar i hans närhet innan Vallentuna-spelare kom på dem.

Karim Yaghalji kom in med tio minuter kvar och han kunde skicka in 4-1, Roy Zeinou byttes in i 58:e minuten och det var han som fastställde slutresultatet till 5-1 genom att ta tillvara på en misslyckad passning i VBK-försvaret, han promenerade sedan in och placerade bollen säkert mål. Kort därpå blåste domaren av matchen.

Arlanda är tvåa i tabellen med tre matcher kvar att spela, dock har Järfälla nu tre poäng tillgod och 15 mål. Lagen möts i sista omgången men innan dess måste Arlanda ösa in mål och hoppas att Järfälla tappar poäng eller inte vinner så stort. Förlusten mot Norrtälje kan få konsekvenser då Järfälla under lördagen krossade dem med hela 7-0. Närmast väntar Sala på bortaplan för Arlanda, en match som spelas på lördag.