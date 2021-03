Karolina och Joseph flyttade till Sigtuna och utvecklade företaget

Paret Karolina och Joseph Turner som driver korvrestaurangen The Hairy Pig i Gamla stan flyttade till Sigtuna för att utveckla produktionen som sker helt i egen regi.

2014 startade Karolina och hennes man Joseph The Hairy Pig i Gamla stan. Restaurangen har specialitet på korvar och särskilt med engelsk influens då Joseph är engelsman. När verksamheten var nystartad stoppades tio kilo korv åt gången med en handvävd stoppade i restaurangen. Men 2015 flyttade man till Torsborg utanför Sigtuna och i anslutning till deras hem så byggde an ett korvstoppningskök. Sedan dess har gästerna på The Hairy Pig ökat likaså efterfrågan för att köpa enbart korvarna.

– Idag stoppar vi 300 kilo korv åt gången, berättar Karolina Turner.

Filosofin är att jobba direkt med småproducenter, familjeföretag och småföretagare samt att undvika mellanhänder för att garantera ursprung och kvalitet i råvarorna. Lamm och fläskkött hämtar man personligen från Åby Gård i Husby-Långhundra. Viltsvin och hjort kommer från Västergötland.

– Den personliga relationen vi har med alla producenter är någonting vi värderar mycket högt. Inga mellanhänder är inblandade, fortsätter Karolina.



Nu ser dem en ökad efterfrågan för viltkött och man får in fler beställningar av både hjort- och vildsvinskött. Korvarna består av fläsk, lamm, vildsvin, hjort och glutenfri hjort. Det är mycket kryddor och smak med engelsk touch så klart.

– Korvarna har mycket hög kötthalt helt utan tillsatser. Vi skapar klassiska rätter med viltkött som serveras i vår restaurang i Gamla stan och som vi även säljer direkt till konsumenter via Reko runtom i Stockholm och Uppsala: vildsvinsköttbullar, vildsvinslasagne, köttfärssås med hjortkött samt vildsvinsburgare och vår egen bacon med fläskkött från Åby Gård för att ta några exempel, säger Karolina.

Under coronapandemin har man också hittat nya sätt att få intäkter då krogbranschen är hårt drabbad av restriktionerna om max sällskap och serveringstider för alkohol. Nu säljer man dagligen sina produkter via olika tjänster som Reko.

– Efterfrågan för våra produkter och viltkött har ökat så pass att vi nu har öppnat en delikatessdel i vår restaurang där vi säljer viltkött samt våra hemlagade produkter. Vi tar även beställningar för upphämtning av våra produkter såsom Vildsvinskasse, Korvkasse, Vildsvinslasagne och andra produkter i Sigtuna och vi levererar även hem till boende och företag i Sigtuna och Knivsta kommun från vårt korvstoppningskök.