Kan utses till Europas bästa flygplatslounge

Pontus in the Air och American Express Lounge by Pontus har för tredje året i rad nominerats till branschtävlingen World Travel Awards.

World Travel Awards arrangeras årligen för att uppmärksamma, belöna och hylla de bästa inom rese, turism och servicesektorn. ​Pontus in the Air och American Express Lounge by Pontus är nominerade i kategorin Europe’s leading Airport Lounge. Det är tredje året i rad som Pontus in the air är nominerade.

– Att vi är nominerade för tredje året i rad är ett bevis på att vi håller en nivå i världsklass, säger Pontus Frithiof ägare och grundare Pontus Group. Pontus Frithiof uppger att beläggningen mer än tiodubblats sedan öppningen av loungerna 2017 och 2019.

– När vi skapade våra lounger för American Express, Platinum och Centurion, utgick vi ifrån de resvana kortmedlemmarna, hur vi skulle kunna tillgodose deras behov och överträffa deras förväntningar. Vinnarna utses genom att resenärer får rösta direkt via World travel awards hemsida.